Волонтеры обезопасили аварийный участок популярной экотропы на Байкале

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Волонтеры из России и Германии обезопасили аварийный участок Большой Байкальской тропы - одного из самых популярных пеших турмаршрутов вдоль озера Байкал. Добровольцы построили ступени, подпорные конструкции, сделали расчистку, проложили новый участок тропы, сообщил в понедельник ТАСС руководитель отдела развития и связей с общественностью ассоциации "Большая Байкальская тропа" Роман Михайлов.

"Если идти от поселка Большие Коты в сторону мыса Большой Кадильный, при спуске на берег перед утесом Чаячий был сыпучий участок, неудобный спуск. Ребята сделали там 10 комбинированных ступенек из дерева с камнем. Расчистили полотно тропы на подходе к Чертовому мосту и после него. После Чертового моста на спуске сделали земляные ступени. И там полотно было узкое и сыпучее, приходилось хвататься за дерево, чтобы пройти. Там положили деревянную площадку, теперь можно спокойно ходить и за дерево не держаться", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в районе Чаячьего утеса был крутой каменистый склон. Там волонтеры построили подпорные конструкции, чтобы камни не осыпались. Также достроили участок тропы, по которому можно обойти старый участок, ставший опасным из-за эрозии почвы и образования обрыва.

Протяженность участка, где проводили работы, составляет более 5 км. Обустройство длилось шесть дней, в нем участвовали восемь человек. Это волонтеры из Иркутска, Ангарска, Санкт-Петербурга и двое из Германии.

Большая Байкальская тропа является популярным туристическим маршрутом в Иркутской области. Протяженность обустроенной тропы составляет 54 км, она начинается в поселке Листвянка в 70 км от Иркутска, проходит через поселок Большие Коты до Большого Голоустного. Маршрут ежегодно посещают более 12 тыс. туристов. Он был продолжен и обустроен волонтерами. На маршруте сделаны пикниковые стоянки со столами, навесами, костровищами и навигация: столбики с указанием расстояния, информационные стенды, рассказывающие о достопримечательностях местности.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.