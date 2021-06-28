Япония ужесточит требования для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Япония ужесточает правила въезда из ряда стран и регионов мира из-за ситуации с распространением штамма коронавируса "Дельта". Как говорится в распространенном в понедельник сообщении японского внешнеполитического ведомства, меры касаются в том числе Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

С 1 июля всем, кто приезжает из указанных регионов России, после въезда в Японию необходимо будет три дня находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. После этого нужно будет сдать тест на коронавирус. При отрицательном результате еще две недели следует провести в изоляции дома. Аналогичные меры вводятся еще для более чем 20 стран и регионов, включая Ирландию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Нидерланды, Казахстан, Греция, Швецию, Испанию и Таиланд.

Для жителей других шести стран - Индонезии, Уганды, Великобритании, Египта, Бангладеш и Малайзии - срок первичного карантина составит шесть дней. Проживающие в Афганистане, Индии, Шри-Ланке, Непале, Пакистане и на Мальдивах будут обязаны провести в специализированных учреждениях 10 дней после въезда в Японию.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря прошлого года. В страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.