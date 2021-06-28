Медики начнут работать в две смены в пунктах вакцинации на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Пункты вакцинации в медучреждениях перейдут на работу в две смены на Ставрополье. График будет продлен для повышения доступности вакцинации, сообщила в понедельник журналистам замминистра здравоохранения края Наталья Звягинцева.

"Дано распоряжение министром здравоохранения Ставропольского края о работе пунктов вакцинации до конца рабочего времени поликлиники, то есть до 19-20 часов. В две смены [будет организована] работа пунктов вакцинации, чтобы работающие граждане после окончания рабочей смены успели привиться", - сказала она.

В Ставропольском крае привиты 25% населения, подлежащего вакцинации, 355 тыс. человек. В конце минувшей рабочей недели в регионе зафиксировали пиковый спрос на вакцинацию. "Был колоссальный спрос на вакцину, в сутки удельный вес был 12 тыс. вакцинированных, из них 8 тыс. первым компонентом. За субботу и воскресенье, как и в предыдущие дни, 2,5 тыс. - 3,5 тыс. вакцинаций в день", - сказала Звягинцева.

В двух муниципальных округах края привилась уже почти половина населения, подлежащего вакцинации. "Если удельный темп вакцинации по Ставропольскому краю 302 вакцинированных на 100 тыс. населения в день, то, например, в Красногвардейском и Кочубеевском округах 800 вакцинаций в сутки на 100 тыс. населения, они привили уже почти 50% подлежащего населения", - пояснила представитель министерства.

На сегодняшний день Ставропольский край израсходовал 92% вакцины, поступившей в регион. В ближайшие дни в крае ожидают поступление 33 тыс. доз "Гам-ковид-вака" и 780 доз "Ковивака". "Направлено официальное обращение в Министерство здравоохранения Российской Федерации о необходимости еженедельной поставки хотя бы 100 тыс. доз вакцины, которую мы сможем быстро использовать в связи с таким спросом", - отметила Звягинцева.

С начал пандемии в Ставропольском крае зарегистрировано 56 905 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 750 человек. Порядка 7,6 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением, в стационарах края находятся 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 1 659 человек.