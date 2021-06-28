ВОЗ предупредила о рисках применения искусственного интеллекта в медицине

ЖЕНЕВА, 28 июня. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине может принести большую пользу, однако оно чревато рисками, которые необходимо минимизировать. Об этом предупредила в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призвавшая "защитить автономию человека" при принятии решений в сфере медицины и сохранить конфиденциальность персональных данных пациентов.

"Как и все новые технологии, искусственный интеллект имеет огромный потенциал улучшения здоровья миллионов людей в мире, но, как и все технологии, он может быть неправильно использован и нанести вред", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что новый доклад ВОЗ призван стать для государств "ценным руководством в том, как добиться максимальной пользы от применения ИИ и при этом минимизировать риски и избежать ловушек".

Авторы доклада предупреждают, в частности, о том, что не следует переоценивать пользу ИИ в тех случаях, когда его внедрение осуществляется за счет инвестиций, необходимых для достижения всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. Кроме того, они указывают на риски, связанные с "неэтичным сбором и использованием данных" о пациентах, а также обращают внимание на необходимость обеспечения безопасности пациентов, включая кибербезопасность. По словам экспертов, "нерегулируемое применение ИИ может поставить права пациентов и общин в подчиненное положение в отношении мощных коммерческих интересов технологических компаний или же интересов правительств в сфере наблюдения и социального контроля".

Авторы доклада предлагают странам для снижения этих рисков руководствоваться шестью принципами. Первый из них гласит, что необходимо "защищать автономию человека" при принятии решений в медицинской сфере: именно "люди должны всегда сохранять руководство в лечебных системах". Кроме того, следует обеспечить "приватность и конфиденциальность" в здравоохранении, и пациентов надо информировать о "юридических рамках защиты данных".

Среди других рекомендованных экспертами принципов - контроль за качеством систем ИИ, их безопасностью и эффективностью, транспарентность используемых технологий, определение ответственности за надлежащую работу систем. Кроме того, искусственный интеллект, как считают в ВОЗ, должен использоваться в медицине при обеспечении "максимально возможного широкого равноправного доступа" к услугам здравоохранения без дискриминации. Наконец, разработчикам при создании систем ИИ в медицине необходимо заботиться об энергоэффективности и минимизировать негативные последствия для окружающей среды.