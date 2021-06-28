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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Крыму завершается прием заявлений на выплаты после подтоплений

Прием документов продлится до 24:00 30 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти муниципалитетов Крыма завершат прием заявлений о выплатах компенсаций после утраты имущества из-за подтоплений к полуночи среды, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook в понедельник.

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"Заявления от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, будут приниматься органами местного самоуправления до 24:00 30 июня", - написал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что "это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля".

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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