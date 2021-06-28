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"Тропический ливень". Москвичи показали в соцсетях последствия грозы

Коммунальные службы в столице работают в режиме повышенной готовности
© Сергей Фадеичев/ТАСС

В Московском регионе 28 июня начался ливень с грозой, он охватил подмосковные города Раменское, Жуковский, Люберцы и Коломна. В Москве сильный ветер повалил несколько деревьев, рекламных щитов, повреждены витрины магазинов, подтоплены несколько улиц.

Пользователи соцсетей делятся видео и фото сильного дождя.

Городские службы в Москве работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды.

Ранее синоптики Гидрометцентра распространили предупреждение, согласно которому из-за перемещения с юго-запада активной фронтальной зоны с 07:30 с сохранением до конца суток 28 июня "в отдельных районах Московской области ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 25 м/ с". Позднее предупреждение было выпущено и по городу Москве, где, в частности, метеорологи ожидают "сильный ливневый дождь, очень сильный дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с".

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