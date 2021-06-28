ВЦИОМ: более 70% россиян поддерживают отмену обязательного ЕГЭ для не поступающих в вузы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Свыше 70% россиян поддерживают отмену обязательной части ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в вузы, почти каждый пятый выступает за отмену формата. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в понедельник в ТАСС.

Опрос был проведен 12 июня среди 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше. Согласно представленным данным, на вопрос, как вы относитесь к отмене обязательной части ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать, 73% респондентов ответили, что поддерживают такое решение, 19% высказались против.

Треть граждан (33%) знают об отмене обязательного ЕГЭ по математике, половина опрошенных (54%) относятся к этому положительно. Почти каждый пятый россиянин выступает за отмену ЕГЭ (19%), 55% считают, что система сдачи ЕГЭ требует изменений.

При этом абсолютное большинство россиян (98%) знают о ЕГЭ, 2% услышали о нем впервые. Каждый пятый осведомленный о ЕГЭ (18%) знает о нем из личного опыта - сдавал сам этот экзамен. Половина граждан (50%) среди опрошенных знают об отмене обязательной сдачи ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вузы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, слова которого привели в пресс-службе ВЦИОМ, отметил, что показатели опроса свидетельствуют о необходимости задуматься о реформе в системе ЕГЭ.

"В мой адрес как заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке регулярно поступают обращения от абитуриентов, их родителей и учителей с жалобами на формат ЕГЭ. Если обобщить все обращения, то можно выделить основные причины, которые волнуют граждан: тотальный контроль во время проведения экзамена, сказывающийся на психоэмоциональном здоровье выпускников, высокая нагрузка на педагогов в связи с подготовкой к ЕГЭ, слепое заучивание материала, который после сдачи экзамена не остается в голове школьников, а также остается субъективная оценка проверяющих в таких моментах, как написание сочинения или аргументация собственного мнения", - поделился депутат.

Депутат предложил разрешить пересдачу ЕГЭ до трех раз "в любое удобное для школьников время, чтобы дать возможность получить более высокий балл, если вдруг они перенервничали на экзамене или плохо подготовились". Кроме того, следует увеличить количество бюджетных мест в вузах, а на самом ЕГЭ следует исключить использование камер и металлодетектеров для контроля сдающих, так как следует помнить, что это "обычные дети, а не заключенные". "Единый государственный экзамен надо отменять постепенно, и отмену надо начинать уже сейчас", - сказал он.