Стоимость вакцинации от коронавируса для мигрантов в Москве составит 1,3 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Стоимость услуг по вакцинации трудовых мигрантов в Москве составит 1,3 тыс. рублей. Прививку оплачивает работодатель, он же получает сертификаты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Москве началась вакцинация мигрантов. Сделать прививку можно однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

"Дата вакцинации назначается работнику после рассмотрения заявки работодателя. Перед согласованием времени необходимо передать администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации. <...> Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость услуг составляет 1 300 рублей на одного сотрудника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что списки должны содержать наименование организации, фамилию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные каждого сотрудника, а также тип документа, являющегося основанием для прививки. Это может быть патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (кроме мигрантов из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии).

Перед вакцинацией посетителям необходимо пройти осмотр у врача. При отсутствии противопоказаний медицинская сестра делает прививку. С 29 июня в столице откроется еще один пункт вакцинации для трудовых мигрантов. Он расположится на территории торгового центра "Садовод".

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 346 183 случая заражения, из них 7 246 за последние сутки. Выздоровел 1 148 291 человек, умерли 22 210.