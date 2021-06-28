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Ситуация в Крыму после сильных ливней
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Синоптики прогнозируют сильные дожди в Крыму

Однако определить точное место выпадения осадков специалисты смогут лишь за несколько часов до события

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Вероятность выпадения сильных дождей в Крыму до конца месяца оценивается как высокая, возможен шквалистый ветер. Об этом в понедельник рассказала ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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"Есть большая вероятность выпадения сильных дождей, шквала, - сказала собеседница агентства. - Ситуация очень серьезная. Вероятность выпадения осадков 100%-ная сохраняется". Она добавила, что точно определить место выпадения большого количества осадков синоптики смогут лишь за несколько часов до события.

Сейчас на основной территории полуострова установилась теплая и даже жаркая погода.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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