В Германии пока отказались считать вакцинированными привившихся "Спутником V"

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Германия пока не будет признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским "Спутником V", поскольку препарат еще не допущен для использования в ЕС. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Минздрава ФРГ.

"В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются", - подчеркнул он.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины.