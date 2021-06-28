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Пандемия COVID-19

В Германии пока отказались считать вакцинированными привившихся "Спутником V"

Этот препарат еще не допущен для использования в ЕС, отметили в Минздраве ФРГ
© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Германия пока не будет признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским "Спутником V", поскольку препарат еще не допущен для использования в ЕС. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Минздрава ФРГ.

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"В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются", - подчеркнул он.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины.

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ГерманияРоссияПандемия COVID-19
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