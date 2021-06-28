В Москве QR-коды получили те, кто узнал о заболевании COVID-19 после теста на антитела

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Цифровые сертификаты для посещения кафе и ресторанов в Москве выдали также тем, кто узнал о заражении коронавирусом после теста на антитела. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"Кроме того, дополнительно автоматически сгенерированы цифровые сертификаты следующим гражданам: жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА тестирования (иммуноглобулины М были выше референсных значений, и жители по результатам ИФА соблюдали карантин); пациентам, которые приносили в поликлинику документы из других больниц и регионов, подтверждающие заболевание коронавирусом; пациентам, у которых при отрицательном ПЦР была диагностирована пневмония в КТ-центрах", - сказали в штабе.

Там напомнили, что, если человек болел или сделал прививку не в Москве, наблюдался или сделал прививку в частном, федеральном или ведомственном учреждении города, и оформил QR-код на федеральном ресурсе, он будет также действителен во всех кафе и ресторанах города, а также при входе на мероприятие больше 500 человек.

Получить QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек могут следующие категории граждан: прошедшие на территории России вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в стране, переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней), по данным официального регистра переболевших, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в ЕМИАС (срок действия - три календарных дня с даты получения результата исследования).

С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который докажет, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 346 183 случая заражения, из них 7 246 за последние сутки. Выздоровел 1 148 291 человек, умерли 22 210.