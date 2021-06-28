Израиль продлил запрет на посещение некоторых стран, включая Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Израиля одобрило продление до 11 июля срока действия ограничений на выезд граждан еврейского государства в страны, входящие в так называемый красный список в связи с распространением коронавируса, включая Россию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

"Действие инструкций, касающихся запрета на посещение стран с высоким уровнем заболеваемости, продлено до 11 июля. Посещение стран, запрещенных правилами, считается уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5 000 шекелей (около 125 000 рублей - прим. ТАСС). Это инструкции по борьбе с коронавирусом, вступившие в силу сегодня, 28 июня 2021 года", - говорится в заявлении пресс-службы. В красный список стран в настоящий момент включены, Бразилия, Индия, Мексика, ЮАР, Россия и Аргентина, отмечает государственное израильское радио Kan.

Кроме того, как сообщили в министерстве здравоохранения, с 29 июня "каждый вылетающий за границу израильтянин старше 16 лет обязан заполнить и подписать декларацию о том, что не будет посещать страны, запрещенные инструкцией Минздрава, или предоставит разрешение комиссии по исключительным случаям на посещение им этой страны".

"Авиакомпаниям запрещено допускать на борт самолета пассажиров без декларации", - добавили в пресс-службе.

Власти Израиля с 16 марта разрешили возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны либо лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от коронавируса иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле. 27 мая в рамках пилотной программы Минтуризма еврейского государства в страну прибыла первая за 14 месяцев организованная группа из 12 вакцинированных христианских паломников из США, но прием в стране привитых туристов, прибывающих в частном порядке, который должен был начаться 1 июля, был отложен как минимум на месяц.

Как указали в министерстве здравоохранения, разрешения на поездку в страны из красного списка выдаются только уполномоченной комиссией. Все пассажиры, включая переболевших и вакцинированных от, возвращающиеся из этих стран в Израиль, должны проходить карантин дома в соответствии с правилами министерства здравоохранения сроком 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.