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Пандемия COVID-19

Число новых случаев коронавируса в Севастополе выросло на 70% за неделю

Всего для зараженных развернули 687 коек

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Число новых случаев коронавируса за минувшие семь дней выросло на 70% - до 676 случаев, сообщил в понедельник на аппаратном совещании правительства замгубернатора Александр Кулагин.

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В конце зимы темпы распространения снизились, и в течение весны фиксировалось 20-30 случаев коронавируса в сутки, но в июне показатели вновь стали расти. Согласно ежедневной сводке правительства, за последние сутки в городе зафиксированы 116 новых случаев, это максимальное число с начала пандемии.

"Происходит значительное увеличение числа заболевших, госпитализаций. Практически на 70% за неделю увеличилось количество заболевших, за неделю составило 676 человек против 389 неделей ранее", - сказал Кулагин.

Он уточнил, что свободно 12% коечного фонда для пациентов с коронавирусом, всего развернуто 687 коек. Уже возвращен коронавирусный госпиталь на более чем 100 мест в пансионате "Изумруд", на текущей неделе планируется перепрофилировать в ковидный госпиталь на 300 коек городскую больницу №9.

22 пациента находятся в отделении искусственной терапии, в том числе один на искусственной вентиляции легких. Согласно озвученной на совещании информации, по сравнению с предыдущим всплеском в декабре увеличилась доля случаев средней тяжести и близких к тяжелым.

Ограничительные меры

В Севастополе до конца июня продлен режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса. В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, работу хостелов, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала только наполовину. Регистрация бракосочетаний в ЗАГС возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения.

Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

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