В Ленобласти простились с летчиками Росгвардии, погибшими при падении вертолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с тремя военными летчиками Росгвардии, погибшими при падении вертолета Ми-8, прошла в понедельник в 33-й отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения в Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"Мы прощаемся с офицерами, которые были безгранично преданы избранному делу. Из жизни ушли настоящие мастера летной профессии. От имени личного состава округа соболезную родным погибших. Мы навсегда сохраним память о погибших в наших сердцах", - приводятся в поступившем в ТАСС сообщении слова командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Павла Дашкова.

С летчиками пришли проститься родные и близкие, генералы центрального аппарата Росгвардии, командование, генералы и офицеры Северо-Западного округа Росгвардии, а также жители и представители администрации Ломоносовского района Ленинградской области. Погибшим сотрудникам Росгвардии были отданы воинские почести.

Вертолет Ми-8 Росгвардии упал 24 июня в Ленинградской области, в результате погибли трое военнослужащих: майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов, капитан Денис Куликов. Вертолет в момент падения был без вооружения, экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. Командование Северо-Западного округа Росгвардии ходатайствовало о награждении погибших членов экипажа за то, что они увели машину от населенного пункта и не дали упасть вертолету на жилые дома.

Причины инцидента устанавливаются. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что падение могло произойти из-за отказа двигателя. Следователи возбудили уголовное дело.