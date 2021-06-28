Путин пожелал военным выпускникам равняться на тех, чьи имена высечены в Георгиевском зале

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в понедельник в Кремле с выпускниками военных вузов РФ пожелал им быть достойными предков, которые с честью служили Родине.

Он отметил, что на стенах Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, где проходит мероприятие, размещены названия подразделений и фамилии наиболее отличившихся воинов.

"Люди, которые служили в этих частях, шли на подвиг в интересах России, не думали о том, что их имена или названия их частей будут навечно занесены в одном из кремлевских залов на стены. Конечно, нет. Они исходили из того, что им предоставлена великая честь послужить Родине. Будьте достойны этой чести, достойны наших предков", - обратился Путин к выпускникам.

Он пожелал им удачи в их нелегкой ратной работе.

Георгиевский зал - самое большое помещение Большого Кремлевского дворца. Он получил свое название по ордену в честь Святого Георгия Победоносца. На стенах зала помещены мраморные доски с названиями отличившихся полков, а также с фамилиями всех кавалеров ордена.