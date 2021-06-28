Молодежь в Греции получит денежное вознаграждение за вакцинацию

АФИНЫ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Греции предложат молодым людям денежное вознаграждение за сделанную первую прививку от коронавируса в рамках правительственной программы по ускорению вакцинации. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters .

"После первой инъекции вакцины [молодые люди] получат карту на сумму €150", - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. - Это наш долг перед молодежью, подарок в знак благодарности".

Право на получение денежного поощрения будут иметь около 940 тыс. греков в возрасте от 18 до 25 лет, которые получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 или сделают это до конца года. С 15 июля эту сумму можно будет потратить на летний отдых и посещение культурных мероприятий. Кроме того, молодые люди, прошедшие вакцинацию, получат в августе бесплатный доступ к мобильному интернету на месяц.

По последним данным, с населением 11 млн человек вакцинацию от COVID-19 прошли 33% населения страны. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.

Вакцинация в Греции является добровольной, и до сих пор она шла четко по возрастным критериям. Сначала прививки были сделаны наиболее уязвимым гражданам в возрасте свыше 80 лет, затем старше 75, 70, 65 и 60 лет. Также вакцинацию прошли ряд политиков, включая премьер-министра и президента Греции, группы врачей и полицейских. С 24 апреля на вакцинацию начали записывать граждан в возрасте от 50 до 54 лет, с 27 апреля - в возрасте 30-39 лет, а в последнее время - с 25 до 30 лет.