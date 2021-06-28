Орлов заявил, что предварительная подготовка позволяет противостоять паводку в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Амурской области заранее подготовились к прохождению в регионе паводка, многие мероприятия по стабилизации ситуации были проведены заблаговременно. Об этом в понедельник сообщил губернатор Василий Орлов в интервью "ГТРК-Амур".

"Паводок [2021 года] заметно отличается от ЧС 2019 года. Мы были готовы заранее и готовы неплохо. Кроме того, в этот раз паводок начался на других реках, где иная скорость течения, и иначе складывалась сама ситуация, вода прибывала медленнее. У нас была возможность многие мероприятия провести заблаговременно", - сказал Орлов.

Он отметил, что первоначальная задача властей - чтобы ЧС прошла без жертв. "После этого начнем спокойно сушиться и восстанавливаться", - сказал он, добавив, что в регионе создан хороший материальный резерв: на 500 млн рублей было закуплено оборудование, которое активно используется.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.

В результате паводка уже в 20 населенных пунктах подтоплены 764 частных жилых дома, 1 865 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов. По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, гребень паводка смещается на юг региона.

В 2019 году в результате паводка оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов, более 3 тыс. приусадебных участков. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.