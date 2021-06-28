Синоптики сообщили, что комфортное тепло вернется в Поволжье в конце недели

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Изнуряющая жара в регионах Приволжского федерального округа отступит в конце недели, установится комфортная погода до 30 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Жара постепенно уйдет, но произойдет это не раньше, чем в четверг-пятницу. Температура приблизится к нормальным значениям, а если превысит их, то ненамного. Погода будет достаточно комфортной. На западе, в Среднем Поволжье - Саранск, Пенза, Нижний Новгород - здесь жара спадет немного пораньше, в четверг. Температура в среднем в округе снизится до 25-28 градусов", - сказал собеседник агентства.

Выше многолетних значений

Синенков уточнил, что на данный момент температура в регионах Поволжья превышает средние многолетние значения примерно на 8-9 градусов. После небольшого похолодания в конце недели она будет на 4-5 градусов выше нормы.

"В Нижнем Новгороде завтра еще 28-30, в среду уже только 25, а затем - в четверг, пятницу, субботу 23-25 градусов, кратковременные дожди в послеполуденное время. Дальше до конца недели и в выходные дни - в пределах 25-26 градусов дневная температура, по ночам в пределах 15-17 градусов", - пояснил Синенков.

Тридцатиградусная жара сохранится во вторник и в Кирове, с четверга-пятницы ожидается уже 22-24 градуса, а в выходные - лишь около 20 градусов. В Перми, Саранске, Чебоксарах и Пензе во вторник-среду 30-33 градуса. В среду-четверг столбик термометра опустится до 25 градусов, в ночные часы температура не будет превышать 17-18 градусов. В Самаре завтра 35-37 градусов, в среду небольшое снижение температуры до 30 градусов, а в четверг, пятницу и в выходные - до 27-29 градусов, практически без осадков. В Уфе жара продлится до четверга, только в этот день температура спадет до 30 градусов, а в субботу-воскресенье - до 26-28 градусов.

В Оренбурге жара, которая достигает 35-38 градусов, немного спадет в четверг-пятницу - до 30 градусов, осадков в регионе на этой неделе не ожидается. В Ижевске во вторник до 33-34 градусов, в среду - 30-32 градуса, только в четверг-пятницу температура постепенно понизится до 26-28 градусов. В Ульяновске сегодня и завтра до 33 градусов, но уже в среду пройдут кратковременные дожди и грозы, после чего температура снизится до 25-27 градусов. Ливни и грозы ожидаются в среду и в Казани, где завтра еще сохранится 33 градуса, а уже в среду температура снизится до 30 градусов, а, начиная с четверга, до 25-27 градусов.

Очередь за мороженым

В Ижевске у киосков с мороженым выстраиваются очереди. Как сообщил ТАСС министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, ссылаясь на оперативные данные торговых сетей "Магнит" и "Ашан", в Удмуртии зафиксирован рост продаж мороженого на 20-30%.

Как передает корреспондент ТАСС, в магазине одной из торговых сетей Чебоксар полки, где должна стоять минеральная вода, в выходные оказались практически пустыми. Среди ассортимента оказались только самые дорогие виды товара, жители города также активно покупали соки и лимонад. В Саратовской области выстраиваются очереди за кондиционерами и вентиляторами. В регионе также оказались переполнены все пляжи, причем не только официальные, но и "дикие".

Спасение жителей от жары в водоемах привело к росту чрезвычайных происшествий в нескольких регионах. Так, в Нижегородской области с начала купального сезона произошло уже 27 происшествий, погибли 28 человек, в том числе 5 детей. Все случаи гибели зарегистрированы в несанкционированных местах для купания.

В Оренбургской области купаются в фонтанах теперь не только дети, но и взрослые. Популярны и немногочисленные официальные пляжи, а также множество "диких" мест купания на берегах рек и озер. По данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области, с начала 2021 года произошло 26 происшествий на воде, погибли 23 человека, из которых пятеро детей. Как сообщили ТАСС в ведомстве, в прошлом году на аналогичную дату случилось 19 происшествий на воде, в которых погибли 15 человек, в том числе пятеро детей.

Грозы и шквалистый ветер

В нескольких регионах на фоне сильной жары бушуют грозы с сильным ветром. Последствия непогоды устраняют после выходных в Перми. Здесь оказались сломано 64 дерева, пострадали рекламные конструкции и дорожные знаки. При этом на территории региона 28-29 июня вновь ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

По данным пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, грозы с порывами южного ветра до 15-20 м/с 28 и 29 июня ожидаются и в Удмуртии. Синоптики предупредили о грозах, шквалистом ветре 15-20 м/с и граде 28 июня и в Самарской области. В Татарстане, где также ждут грозы, ветер, согласно прогнозам синоптиков, может усилится до 23 м/с.

В большинстве регионов Поволжья также сохраняется высокая пожарная опасность. Так, в Оренбургской области объявлены сразу два штормовых предупреждения - в связи с жарой до 42 градусов и из-за чрезвычайной пожарной опасности пятого класса. Максимальный класс пожарной опасности также установился в Удмуртии и местами в Кировской области.

По информации Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, на территории региона действует особый противопожарный режим, пребывание граждан в лесах ограничено, запрещены разведение костров и розжиг мангалов. Проводятся круглосуточные патрулирования лесных участков, в том числе в выходные дни.