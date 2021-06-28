В Приангарье в поликлиники направили более 900 студентов медпрофиля для помощи медикам

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Студентов Иркутского государственного медицинского университета и Иркутского медицинского колледжа, всего более 900 человек, привлекли к работе в поликлиниках в связи с возросшей нагрузкой на медиков на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

"Более 900 студентов Иркутского медколледжа и Иркутского медуниверситета привлечены <…> для работы в поликлиническом звене медорганизаций Иркутска и Иркутского района <…> Студенты привлекаются для работы в регистратурах и колл-центрах медорганизаций, доставляют льготные лекарственные препараты для пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Губернатор Игорь Кобзев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах массового пребывания людей, в частности, в общественном транспорте. "Надо применять штрафные санкции, иные меры воздействия. Обращаюсь к мэрам: простого информирования организаций о необходимости соблюдения ограничительных мер недостаточно. Необходимы ежедневные рейды и проверки", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Ранее в понедельник на сайте Общественной палаты Иркутской области было опубликовано обращение медработников региона к губернатору. Они отметили, что нагрузка на систему здравоохранения области из-за роста заболеваемости близка к критической, и попросили временно закрыть торговые центры, заведения общепита, салоны красоты, непродовольственные магазины, гостиницы, турбазы, санатории, детские лагеря, а также активно штрафовать жителей без масок в общественных местах.

В Иркутской области на 28 июня подтверждено 73 840 случаев заражения. Ежесуточный прирост заболевших на прошлой неделе превысил 200 человек, за последние сутки заразились 208 жителей. В больницах находятся 4 397 пациентов. Развернуто более 5,1 тыс. ковидных коек. За время пандемии в Приангарье выздоровели 70 210 человек, умерли 2 809. Привиты от коронавируса 348,5 тыс. человек - это порядка 34% от числа тех, кому положены прививки.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим, возобновили работу амбулаторные ковидные центры, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Отменены массовые мероприятия, с 75% до 50% снижена допустимая заполняемость залов театров, кинотеатров, цирков.