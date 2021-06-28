В Москве задерживаются автобусы из-за подтоплений и упавших деревьев

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ряд электробусов и автобусов в Москве задерживаются в пути из-за поваленных ветром деревьев и подтоплений на проезжей части, образовавшихся в результате ливня. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за подтопления проезжей части и упавших деревьев в разных районах города задерживаются автобусы и электробусы. Просим вас быть внимательными и слушать объявления водителей", - говорится в публикации.

Там также сообщается, что полностью перекрыто движение транспорта в обе стороны по улице Правды, где ведутся работы по освобождению проезжей части от упавших металлоконструкций близстоящих зданий.

"Подтопления также наблюдаются: ул.Терешково в районе вл. 1; ул. Новая Башиловка в районе д.15, стр. 19; ул. Адмирала Корнилова в районе д. 66; ул. 800-летия Москвы в районе д. 4, корп. 2; пересечение Новопетровской ул. и б-ра Матроса Железняка; пересечение Соболевского пр-да и Коптевского б-ра", - добавляется в посте.