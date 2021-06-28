Медики впервые выявили в Карелии индийский штамм коронавируса

ТАСС, 28 июня. Медики выявили среди заразившихся коронавирусом жителей Республики Карелия индийский штамм этого вируса, он обнаружен у 10 первых десяти человек. Об этом сообщил в понедельник глава региона Артур Парфенчиков.

"Тревожные новости из института Пастера. Из последних 14 проб, взятых в Карелии в середине июня и отправленных в НИИ Пастера, в 10 пробах выделен индийский штамм варианта В 1.617.2. Штамм более агрессивный, быстрее распространяется, вызывает более быстрое, иногда молниеносное, течение болезни. В том числе и у лиц молодого возраста", - написал глава региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В связи с выявленным штаммом, он призвал жителей республики более ответственно относиться к соблюдению масочного режима и социальной дистанции. "Надо сейчас минимизировать посещение мест с большим скоплением людей, в том числе и на открытом воздухе. Конечно, необходимо активнее прививаться, но помнить, что в период вакцинации нужно особенно строго относиться к соблюдению противоэпидимических мер. Прививочный иммунитет формируется окончательно постепенно, в течение месяца после второй вакцины", - отметил Парфенчиков.

На данный момент в Карелии выявлено 49 807 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 47 321 человек, умерли 622 человека. Власти республики из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом отменили в регионе все массовые развлекательные мероприятия. В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа заболевших зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах.