Глава Минобрнауки выступил против дискриминации не вакцинировавшихся от COVID-19 студентов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Учебные заведения должны создать условия для обучения не вакцинировавшихся от коронавируса студентов, необходимо не допустить дискриминации. Об этом заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Важно помнить, что человек, который в силу каких-то объективных или субъективных причин не привился, должен быть равноправным участником, ему должны в университете обеспечить качественные условия для образования, никакой дискриминации не должно быть, право остается за студентом. Мы все понимаем ситуацию, у каждого есть право на свою точку зрения. В этом смысле мы будем вести диалог, объяснять преимущества, только наши общие усилия могут дать достаточно серьезные результаты", - сказал он.

Глава Минобрнауки добавил, что вакцинация - непростой выбор для каждого, но она позволяет надеяться, что новый учебный год начнется в очном формате, если "все вузовское сообщество покажет пример".

Ранее Фальков заявил, что Минобрнауки РФ детально проработает вопрос по допуску к очным занятиям в новом учебном году только вакцинированных от коронавируса студентов, общая позиция для всех вузов будет представлена в ближайшее время.