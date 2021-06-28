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Пандемия COVID-19

Глава Минобрнауки выступил против дискриминации не вакцинировавшихся от COVID-19 студентов

Валерий Фальков добавил, что вакцинация - непростой выбор для каждого, но она позволяет надеяться, что новый учебный год начнется в очном формате

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Учебные заведения должны создать условия для обучения не вакцинировавшихся от коронавируса студентов, необходимо не допустить дискриминации. Об этом заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Важно помнить, что человек, который в силу каких-то объективных или субъективных причин не привился, должен быть равноправным участником, ему должны в университете обеспечить качественные условия для образования, никакой дискриминации не должно быть, право остается за студентом. Мы все понимаем ситуацию, у каждого есть право на свою точку зрения. В этом смысле мы будем вести диалог, объяснять преимущества, только наши общие усилия могут дать достаточно серьезные результаты", - сказал он.

Глава Минобрнауки добавил, что вакцинация - непростой выбор для каждого, но она позволяет надеяться, что новый учебный год начнется в очном формате, если "все вузовское сообщество покажет пример".

Ранее Фальков заявил, что Минобрнауки РФ детально проработает вопрос по допуску к очным занятиям в новом учебном году только вакцинированных от коронавируса студентов, общая позиция для всех вузов будет представлена в ближайшее время.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Фальков, Валерий Николаевич
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