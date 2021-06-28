В центре "Вектор" заявили, что в РФ нет случаев заражения новым лямбда-штаммом COVID-19

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено", - говорится в сообщении.

В "Векторе" уточнили, что данный вариант коронавируса имеет ряд характерных мутаций, в том числе в гене S-белка. Они потенциально могут быть связаны с некоторыми фенотипическими характеристиками вируса, например, с трансмиссивностью и устойчивостью к нейтрализующим антителам.

Ранее газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии сообщила, что в Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса.

Так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого года. До появления индийской разновидности коронавируса на лямбда-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев COVID-19 в Аргентине и Чили. В его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, предположительно повышающих заразность вируса.