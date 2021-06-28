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В Москве для сотрудников синагог ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Вакцинация сотрудников должна быть проведена до 15 июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) вводит обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников синагог и духовенства, сообщили ТАСС в пресс-службе ФЕОР в понедельник.

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"Обязательная вакцинация вводится для сотрудников в синагогах Москвы и в регионах, где есть соответствующие решения властей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Москве установлен срок проведения такой вакцинации - до 15 июля, как указано в постановлении столичных властей.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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