СМИ: власти вьетнамского острова Фукуок могут разрешить въезд привившимся россиянам

ХАНОЙ, 28 июня. /ТАСС/. Полностью вакцинированные туристы из России могут стать первыми после начала пандемии гостями южного вьетнамского курортного острова Фукуок. Об этом сообщило в понедельник Вьетнамское информационное агентство (ВИА) со ссылкой на представителей администрации провинции Кьензянг, к которой относится Фукуок.

По информации ВИА, власти острова намерены к сентябрю вакцинировать против коронавируса все местное население, которое составляет примерно 220 тыс. человек. После этого Фукуок будет открыт для путешественников по схеме "закрытой туристической модели", в рамках которой их перемещение будет ограничено территорией их отелей. Планируется, что на начальном этапе посещение будет разрешено только российским туристам, составлявшим значительную часть посетителей этого курорта перед пандемией. В последующем на остров могут быть допущены и туристы из других стран с высоким уровнем охвата населения вакциной против COVID-19.

Ранее Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама в связи с подготовкой дорожной карты по восстановлению туристической сферы в период после пандемии выдвинуло предложение первым в стране открыть для приема иностранных туристов остров Фукуок. Министерство уже поручило национальному управлению туризма страны изучить перспективы скорейшего возобновления турпоездок на Фукуок для иностранных граждан.

За последние несколько лет Фукуок превратился в популярный и востребованный курорт международного уровня. В год перед началом пандемии на нем побывали более 5 млн туристов, в том числе и свыше полумиллиона иностранцев. Для удобства зарубежных гостей вьетнамские власти с 2018 года ввели на острове льготный въездной режим, который позволяет всем иностранцам находиться на Фукуоке до 30 суток без получения виз, тогда как на остальной территории Вьетнама срок безвизового пребывания составляет лишь 15 дней.