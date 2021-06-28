В Москве станцию метро "Ясенево" открыли на вход и выход после подтопления

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Станция "Ясенево" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, которая была подтоплена ливнем, вновь открыта на вход и выход для пассажиров, движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии введено в график, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется штатно. Станция "Ясенево" открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее движение поездов на участке от станции "Теплый стан" до станции "Новоясеневская" Калужско-Рижской линии было остановлено из-за подтопления на станции "Ясенево". С городской территории на станцию поступало большое количество воды, которая попадала в вестибюль и частично на платформу. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позднее движение на этом участке возобновили, однако через "Ясенево" поезда временно следовали без остановки.