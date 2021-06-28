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Пандемия COVID-19
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Мурашко: в мире до сих пор нет препарата, который бы кардинально влиял на течение COVID-19

По словам министра здравоохранения России, пока нельзя сказать, что "это на 100% управляемая инфекция"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Антон Вергун/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пока нельзя сказать о том, что коронавирус - это на 100% управляемая инфекция, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

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"Сегодня немного проще ситуация [с коронавирусом]. В каком ключе? Появились уже вакцины в мире, но нет препарата, который кардинально влияет на течение коронавируса по-прежнему. Есть препараты, которые на начальной стадии лучше влияют до средней степени тяжести, есть ряд других. Но тем не менее пока сказать, что это на 100% управляемая инфекция - тоже нет", - сказал он.

Сам министр отметил, что уже сделал прививку.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 181,2 млн человек, свыше 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 5 472 941 случай заражения, выздоровели 4 969 340 человек, умерли 133 893. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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