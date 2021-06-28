Мурашко считает мягкими ограничительные меры в России из-за коронавируса

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавируса, являются очень мягкими. Об этом заявил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Первому каналу .

"Кажется, и объясню почему", - сказал министр, отвечая на вопрос, не кажутся ли ему ограничения очень мягкими.

"Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект. <...> Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем", - добавил Мурашко.

Мурашко добавил, что правительство обсуждало более серьезные меры для воздействия на население, и, по его словам, "они начали реализовываться".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 181,2 млн человек, свыше 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 5 472 941 случай заражения, выздоровели 4 969 340 человек, умерли 133 893. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.