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Мурашко сообщил, что число привившихся от коронавируса в России достигло 23 млн

По словам министра здравоохранения, ни одного летального исхода от вакцинации от коронавируса в РФ не зафиксировано
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Число привившихся от коронавирусной инфекции в России увеличилось до 23 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Первому каналу в понедельник.

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"Сегодня это уже 23 млн [привитых от коронавируса]. В последние дни скорость очень возросла", - сказал он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что по состоянию на 23 июня число вакцинированных первым компонентом в РФ достигло 20,7 млн человек, получили оба компонента 16,7 млн человек.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак". Четвертая вакцина - "Спутник Лайт" в гражданский оборот пока не поступила.

Летальные исходы после вакцинации

По его словам, ни одного летального исхода от вакцинации от коронавируса в РФ не зафиксировано.

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"Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано, ни одного случая", - сказал он.

Министр добавил, что встречались случаи осложнений после прививки, но они были связаны непосредственно с заболеванием, на фоне которого проводилась вакцинация. "Каждый случай разбирается, поэтому любое осложнение, которое возникает, <...> обязательно рассматривается комиссионно", - подчеркнул он.

По словам Мурашко, около 30% вакцинированных россиян ведут дневники самонаблюдения на портале госуслуг. Среди наиболее частых осложнений после вакцинации встречаются боль в месте укола и кратковременное повышение температуры.

Министр также напомнил, что новая коронавирусная инфекция влияет на все системы организма человека, если бы его не было, смертность в стране была бы меньше. "Все наши тренды по смертности показывали, что смертность снижалась, увеличивалась продолжительность жизни. Даже первый квартал 2020 года, пока мы еще не имели тех проблем [с коронавирусом], показал нам самый низкий показатель смертности населения за всю предыдущую историю. То, что коронавирус сегодня влияет на сердечно-сосудистую систему, нервную систему, и так далее, это очевидно", - сказал Мурашко.

Процесс одобрения "Спутника V" в ЕС

Работа по получению разрешения на применение в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идет в соответствии с графиком, добавил министр.

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"Инспекции идут, работа продолжается. Это не наша процедура, я не берусь говорить, но во всяком случае мы движемся по графику", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках регистрации "Спутника V" в ЕС.

По мнению министра, те, кто сомневается в необходимости вакцинации, могут изменить свое мнение после одобрения российского препарата в Евросоюзе.

Мурашко также допустил, что часть россиян предпочла бы привиться зарубежными вакцинами. "В нашем обществе существует приверженность к зарубежному. Правда, сейчас многие видят, что наши определенные продукты лучше, - заключил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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