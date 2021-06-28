В TikTok заявили, что 94,4% видеороликов по теме суицида удалили еще до подачи жалоб

МОСКВА, 28 июня./ТАСС/. Почти 95% видеороликов по теме суицида были удалены из TikTok до того, как на них были отправлены жалобы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе TikTok.

"Во второй половине 2020 года мы обновили наши политики по теме суицида и самоповреждения, отразив в них рекомендации от экспертов по душевному здоровью. Из подобных видеороликов 94,4% были удалены до того, как на них были отправлены жалобы, и 91,9% были удалены в течение 24 часов после публикации. Подробную информацию можно найти в отчете о прозрачности TikTok", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Безопасность сообщества - это абсолютный приоритет TikTok. Как мы указываем в правилах cообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению", - добавили в пресс-службе TikTok.

Там также уточнили, что удаляют контент, который нарушает правила сообщества, и блокируют соответствующие хэштеги для того, чтобы предотвращать совершение пользователями опасных для жизни действий. "Также мы призываем пользователей и организации отправлять нам жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok - мы рассматриваем такие запросы и незамедлительно предпринимаем действия", - прокомментировали в TikTok.

В пресс-службе добавили, что часть представленных хэштегов уже была ранее заблокирована для поиска. "Когда пользователь вводит такой хэштег, он не видит контент, но видит телефон доверия и ресурсы поддержки", сказали в сервисе. Некоторые из заявленных хэштегов не связаны с опасным контентом, однако этот контент внимательно проверяется модераторами, которые учитывают контекст роликов и удаляют те, что нарушают правила. "Мы продолжаем постоянно работать над улучшением возможностей для обнаружения контента, который нарушает правила сообщества", - пояснили в пресс-службе TikTok.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров писала о том, что сервис TikTok назвали лидером по распространению постов, связанных с темой суицида.