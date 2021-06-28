Власти Удмуртии открыли пятый ковидный центр

ИЖЕВСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией открыли пятый ковидный центр в городской больнице Ижевска, который позволил развернуть дополнительно 202 койко-мест. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

"Мы сегодня приняли решение, и во второй городской больнице Ижевска будут развернуты дополнительно 202 ковидных койки", - сказала она.

Она отметила, что, по данным на 28 июня, в республике развернуто 1 459 коек в пяти ковидных центрах, из них занято 63%.

По данным оперативного штаба на понедельник, за минувшие сутки в регионе коронавирус выявлен у более чем 90 человек.