Приостановок вакцинации от COVID-19 в Удмуртии больше не ожидается

ИЖЕВСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии рассчитывают впредь не допускать приостановок прививочной кампании, вызванных нехваткой вакцин от коронавируса, в ближайшие пять дней в регион ожидается очередная поставка около 17 тыс. доз "Спутника V". Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

"В ближайшие 5 дней мы получим еще около 17 тыс. доз "Спутника V", поэтому даже с учетом новых темпов у нас на этой неделе никаких перебоев с организацией вакцинации населения не будет", - сказала она.

Пинчук заметила, что приостановка вакцинации от COVID-19 в Удмуртии в эти выходные была связана с ростом желающих поставить прививку. "Ситуация с приостановкой вакцинации возникла только лишь потому, что мы существенно нарастили темпы вакцинации. Если раньше мы вакцинировали порядка 1,5 тыс. человек в сутки, то буквально с 23 июня нарастили до 4-5 тыс. в сутки, поэтому разумеется, все остатки были нами к вечеру пятницы выработаны", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 26 и 27 июня была временно приостановлена вакцинация от коронавируса из-за нехватки препаратов для прививки. Отмечалось, что темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины от COVID-19 "Спутник V" объемом 17,4 тыс. доз поступила в регион в воскресенье, и с понедельника вакцинация населения была возобновлена в полном объеме.