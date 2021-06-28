Владимирская область получила 17,4 тыс. доз "Спутника V"

ВЛАДИМИР, 28 июня. /ТАСС/. Владимирская область получила 17,4 тыс. доз вакцины "Спутник V" для иммунизации от новой коронавирусной инфекции. Препарат уже распределили по больницам региона, сообщается в понедельник на сайте администрации Владимирской области.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ 23 июня вице-премьер Татьяна Голикова назвала Владимирскую область в числе регионов с наименьшим числом вакцинированных от ковида граждан. После этого власти региона сообщили о нехватке вакцины в области, куда необходимо поставить около 70 тыс. доз. Для решения проблемы власти субъекта обратились в Минздрав РФ.

"25 июня в регион дополнительно поставлено 17 400 доз отечественного иммунобиологического препарата "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), предназначенного для иммунизации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вакцина уже распределена между медицинскими организациями региона, включая медучреждения негосударственной формы собственности. Больше всего доз препарата - 1 500 - направлено в Александровскую районную больницу, 1 400 доз - в Центральную городскую больницу Коврова, по 1 000 доз - в Городскую больницу № 2 Владимира, Городскую поликлинику № 1 Владимира, Ковровскую городскую больницу № 2, Муромскую городскую больницу № 3, клиническую больницу "РЖД-медицина" Мурома, Вязниковскую и Собинскую районные больницы. Таким образом, общее количество иммунобиологических препаратов для вакцинации от ковида, поставленных во Владимирскую область, составило более 163 тыс. доз. По состоянию на 28 июня, от коронавируса привились более 131 тыс. жителей региона, из них свыше 107 тыс. привиты вторым компонентом вакцины. Всего в области необходимо привить более 650 тыс. жителей.