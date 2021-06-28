В "Яндекс.Картах" появится список кафе и ресторанов, работающих с QR-кодами

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. В "Яндекс.Картах" появится перечень кафе и ресторанов Москвы, которые готовы пускать посетителей по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Как получить QR-код для посещения кафе и ресторанов в Москве

"Найти места можно, нажав на кнопку "Вход по QR" на главном экране приложения и в десктопной версии "Карт". Также такие рестораны находятся по запросу "Где поесть", если применить фильтр "Вход по QR", - отмечается в сообщении.

Список заведений составлен на основе данных Реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с соблюдением ограничений.

В ближайшее время в "Яндекс.Картах" также отметят кафе и рестораны, которые работают навынос или открыли летние террасы и веранды.