На возведение конструкции высотой 18,76 м четырем подросткам из Гренобля потребовалось три дня и 11,2 тыс. деталей конструктора Kapla, состоящего из одинаковых плоских дощечек. Вместо лестниц они использовали стены самого высокого во Франции скалодрома (25 м) в пригороде города Мюлуз на востоке страны. После фиксации рекорда башню разрушили - 120-килограммовая конструкция сложилась за три секунды, однако видеозапись в замедленной съемке, опубликованная на странице YouTube телеканала France 3 , позволяет в полной мере оценить масштаб события.

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Участники скаутского движения во Франции построили самую высокую в мире башню из деревянного конструктора, побив рекорд пятилетней давности. Об этом сообщает в понедельник радио Scoop .

Представитель скаутского движения из Гренобля Антонин Пьолла рассказала, что на подготовку ушло несколько месяцев. Молодые люди тренировались на конструкциях высотой несколько метров. Изначально энтузиасты хотели построить башню высотой 21 м, но некоторые из поставленных производителем деталей были повреждены или не были сбалансированы, поэтому пришлось уменьшить конструкцию.

"Мы ставили циклами по часу или два. Это требует физической подготовки, но к этому привыкаешь, - поделился 15-летний Джонатан Уайлд, участвовавший в сборке. - К тому же у нас была возможность упростить задачу, в частности, подвесные конструкции, в которых можно принять сидячее положение, это дает немного больше комфорта и позволяет тратить меньше сил".

Подростки полностью сняли процесс сборки на видео и провели все необходимые замеры, после чего отправили свою заявку в книгу рекордов и надеются, что их работу примут официально. "Или так (отправить заявку за €600 - прим. ТАСС), или платить €10 тыс. за приглашение представителя Книги рекордов Гиннесса", - приводит газета Le Dauphine объяснение одного из скаутов.

Прошлый рекорд был поставлен на скалодроме в Лионе - тогда удалось построить башню высотой 18,4 м. Главное отличие в том, что на месте присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, поэтому данный рекорд по-прежнему значится на странице сборника в интернете. Однако строители "Мюлузской башни" надеются, что скоро на этой странице появятся из имена и мировой рекорд будет засчитан официально.