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На Украине объяснили отсутствие Кравчука на заседании Рады

Бывший президент Украины не смог посетить торжественное заседание Верховной рады по случаю 25-й годовщины принятия конституции, поскольку врачи запретили ему любые нагрузки

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в понедельник не смог посетить торжественное заседание Верховной рады по случаю 25-й годовщины принятия конституции, поскольку врачи запретили ему любые нагрузки. Об этом сообщила спикер экс-президента Оксана Сибирцева.

"Сейчас состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", - цитирует ее украинское издание "Общественное". Ранее сам Кравчук сообщал, что старается не посещать публичные мероприятия и предпочитает общаться в удаленном режиме по рекомендации врачей из-за опасности заразиться коронавирусом. В марте украинские СМИ сообщали, что Кравчук привился первой дозой вакцины против коронавируса.

87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в контактной группе. Он занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.

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УкраинаКравчук, Леонид Макарович
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