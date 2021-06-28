На Украине объяснили отсутствие Кравчука на заседании Рады

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в понедельник не смог посетить торжественное заседание Верховной рады по случаю 25-й годовщины принятия конституции, поскольку врачи запретили ему любые нагрузки. Об этом сообщила спикер экс-президента Оксана Сибирцева.

"Сейчас состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", - цитирует ее украинское издание "Общественное". Ранее сам Кравчук сообщал, что старается не посещать публичные мероприятия и предпочитает общаться в удаленном режиме по рекомендации врачей из-за опасности заразиться коронавирусом. В марте украинские СМИ сообщали, что Кравчук привился первой дозой вакцины против коронавируса.

87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в контактной группе. Он занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.