Расходы системы здравоохранения России на борьбу с COVID-19 превысили 1 трлн рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Расходы отечественной системы здравоохранения на противодействие коронавирусу превысили триллион рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Первому каналу в понедельник.

"Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько составили расходы на пандемию.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 181,2 млн человек, свыше 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 5 472 941 случай заражения, выздоровели 4 969 340 человек, умерли 133 893. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.