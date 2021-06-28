Ученые изучат пути миграции трех видов птиц нацпарка "Онежское Поморье"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Биологи изучат пути миграции полярной крачки, речной крачки и травника, которые гнездятся на территории национального парка "Онежское Поморье". Как сообщили в понедельник в Кенозерском национальном парке (под его управлением находится "Онежское Поморье" - прим. ТАСС), исследования будут проходить в рамках международного научного эксперимента ICARUS.

"Национальный парк "Онежское Поморье" стал участником эксперимента ICARUS. Это международный исследовательский проект, посвященный изучению путей миграции и мест зимовок перелетных птиц. В качестве объектов исследований выбраны три вида: полярная крачка, речная крачка и травник", - говорится в сообщении.

"Онежское Поморье" в этом проекте сотрудничает с государственным заповедником "Керженский". Научную координацию обеспечивают Институт поведения животных Макса Планка (Радольфцелль, Германия) и Институт географии РАН (Москва).

На спины птиц установлены передатчики в виде ранцев весом пять граммов, оснащенные солнечными батареями. Это более современное и дорогостоящее оборудование, чем геолокаторы, которые использовались раньше. Они позволят наблюдать за передвижениями птиц в реальном времени. Передатчики отправляют данные о перемещении птицы на антенну, установленную на международной космической станции. Техническая часть исследования выполняется Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева и компанией SpaceTech GmbH (Германия) на основе соглашения между Государственной корпорацией Роскосмос и Германским центром авиации и космонавтики (DLR).

Всего удалось установить 15 приборов на полярных крачек, четыре - на речных крачек, и один передатчик установлен на кулика-травника.

Дальние перелеты

Полярная крачка гнездится в Арктике и Субарктике, зимует в Антарктике, пролетая за год более 100 тыс. км. Благодаря работам орнитолога Андрея Волкова, проведенным в "Онежском Поморье" в 2014-15 годах с использованием геолокаторов, стало известно, что на пути в Антарктику полярные крачки пересекают Атлантический океан, огибают южную оконечность Африки, пролетают Индийский океан, достигают побережья Австралии и острова Тасмания, и зимуют в морях Южного океана. При этом маршруты полярных крачек из Белого моря в Атлантику, их перелеты в антарктических морях остались неизвестными.

Анализ треков позволил выявить крачку-рекордсменку, которая с Онежского полуострова пролетела к месту зимовки и обратно 103,6 тыс. км. Этот маршрут зарегистрирован как самый длинный из сезонных миграций животных.

Речные крачки в районе Белого моря изучены слабо, здесь проходит северная граница их гнездового ареала. Предполагается, что она гнездится на побережье Африки. Кулик травник - самый малочисленный в Архангельской области вид с разорванным ареалом. Предположительно, кулики зимуют в Западной Африке. Речная крачка и травник также относятся к дальним мигрантам. Их передвижения в сторону мест зимовок малоизучены.

Первые данные о перемещениях птиц исследователи надеются получить в августе.