Мурашко заявил, что проходить тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса не нужно

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Проходить тестирование на наличие антител перед вакцинацией от коронавируса не нужно, потому что вакцина является безопасной. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Первому каналу .

"Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией. Это все страны приняли, это действительно так. Потому что вакцина безопасна", - сказал он.

Ранее несколько экспертов высказали ТАСС мнение о том, что точных данных о необходимом титре антител для того, чтобы можно было не прививаться, не существует. По их словам, Всемирная организация здравоохранения и министерства здравоохранения других стран рекомендуют прививаться вне зависимости от наличия антител и их уровня.