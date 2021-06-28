Общественная палата подписала соглашение с НКО о наблюдении за выборами в Думу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ заключила соглашение с общественными объединениями и некоммерческими организациями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре. Церемония подписания документа с представителями более 30 общероссийских организаций прошла в понедельник в палате.

"Подписано традиционное соглашение, которое позволяет нам эффективно сотрудничать, взаимодействовать в рамках общественного наблюдения. Благодаря организациям, которые вы представляете, благодаря общественным палатам субъектов РФ мы накопили значительный опыт в вопросах организации общественного мониторинга соблюдения избирательных прав граждан", - отметила секретарь ОП Лидия Михеева.

Она подчеркнула, что список НКО не закрыт, все желающие смогут присоединиться к соглашению в любое время. Среди тех, кто подписал соглашение, Российский союз молодежи, Независимая федерация профсоюзов, Ассоциация юристов России, Российское общество политологов, Российское кинологическое общество, Союз журналистов России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Лига безопасного интернета и другие.

Как отметил председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, большинство этих организаций уже много лет участвуют в наблюдении за выборами. "В целом от системы общественных палат вместе с нами участвуют в общественном контроле за выборами более 2 тыс. общественных организаций по стране. Общественный контроль за выборами - это один из масштабных проектов всего гражданского общества России", - сказал Григорьев. По его словам, речь идет о сотнях тысяч человек. Он напомнил, что за голосованием по поправкам к Конституции РФ следили более 500 тыс. наблюдателей.

"Золотой стандарт" и мобильное приложение

По словам Михеевой, стороны подписали доработанные документы, касающиеся организации процедур общественного наблюдения и положения об общественном наблюдении, кодекс этики. К выборам, сообщила она, появится мобильное приложение для наблюдателей. "Мы сейчас разрабатываем мобильное приложение для общественных наблюдателей. Согласитесь, что в цифровой век по-другому быть уже не может. Возможность использования такого мобильного приложения позволит более оперативно реагировать на все сигналы, которые поступают с мест", - сказала Михеева.

Каждый наблюдатель с помощью этого приложения сможет фиксировать нарушения или проблемные ситуации так, чтобы в ситуационном центре их могли видеть в режиме онлайн, уточнила она. Кроме того, приложение позволит отслеживать выполнение так называемого золотого стандарта - детального перечня пунктов, которые наблюдатели должны строго соблюдать.

"Наши наблюдатели осуществляют наблюдение по золотому стандарту. Он более строгий, чем избирательное законодательство. Мы фиксируем нарушения нашего золотого стандарта, даже те, которые не являются нарушениями избирательного законодательства", - пояснил в свою очередь Григорьев.

По его словам, в этом году особенно строго будут следить за безопасностью на участках. "Мы будем проверять безопасность избирателей, все санитарные нормы, все вопросы, связанные с обеспечением здоровья в наше непростое время. Если где-то какие-то несоответствия, сразу выходить на избирательные комиссии", - сказал Григорьев.

Он напомнил, что задача наблюдателей - "сделать процедуру голосования еще более прозрачной, а процедуру общественного контроля - еще более всеобъемлющей". "Одной из серьезных проблем сейчас является распространение дезинформации. Мы это тоже учитываем. Наши наблюдатели, когда идут на участки, подписывают кодекс этики, в котором говорится о нейтральности и беспристрастности наблюдателей", - отметил Григорьев.

О выборах

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября по смешанной системе: половина из 450 депутатских мандатов распределяется по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. В общей сложности в единый день голосования 2021 года также должны состояться прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.