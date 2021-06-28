В Псковской области число госпитализированных с коронавирусом за неделю выросло на 70%

ПСКОВ, 28 июня. /ТАСС/. Количество жителей Псковской области, госпитализированных с заражением коронавирусом, увеличилось за неделю более, чем на 70%. Об этом говорится в тексте постановления руководителя регионального управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача региона Александра Нестерука, опубликованного в понедельник на сайте регионального ведомства.

"За последнюю неделю госпитализировано 216 человек, что на 71% больше, чем за <...> [предыдущую] неделю. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 65 лет. Отмечается рост числа заболевших, активно посещающих общественные места (торговые центры, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны)", - отмечается в документе.

По данным ведомства, за последнюю неделю в Псковской области число случаев заражения коронавирусом увеличилось в 1,6 раза. "Отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Псковской области расценивается как неблагополучная", - говорится в тексте документа.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 39 501, выздоровели 33 239 человек, 461 пациент умер. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70%-ной наполняемости залов. Карантин власти региона продлили до конца июня.