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Пандемия COVID-19
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Посетители летних веранд в Москве могут пройти в уборную в ресторане без QR-кодов

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк отметил, что можно пройти помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Посетители летних веранд в Москве, соблюдая меры предосторожности, могут пройти помыть руки в основной зал ресторанов без QR-кодов. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

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"Конечно же, можно пройти помыть руки, надев маску, соблюдая все меры предосторожности, каких-либо жестких указаний на этот счет нет. [Касаемо] какого-либо вида штрафов - мы люди все разумные, будем подходить к этому здраво, в ближайшие две недели, мы прекрасно понимаем, что летние веранды пока работают не в формате COVID-free <...> Многие рестораторы дают влажные салфетки и стоят на столах санитайзеры", - сказал Немерюк на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос, могут ли посетители летних веранд пройти в туалет.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, говорится в указе мэра столицы. При этом для летних веранд до 11 июля включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды.

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РоссияПандемия COVID-19
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