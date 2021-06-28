Спасатели предупредили о грозах и шквалистом ветре на Северном Кавказе

НАЛЬЧИК, 28 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра в регионах Северного Кавказа в ближайшие дни. Непогода может вызвать подъем уровня воды в реках, а в горах возможны сходы селей, сообщили в региональных ГУ МЧС.

До конца суток 28 июня, а также с 29 июня по 1 июля в Ингушетии ожидаются ливни и ветер до 20-25 м/с. "На реках подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - сообщили в ГУ МЧС по Ингушетии.

Жителей Кабардино-Балкарии до конца суток 28-29 июня также ждет непогода - сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер, предупреждает ГУ МЧС. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением местности, населенных пунктов, а также нарушение работы коммунальных служб.

О подъеме уровня воды с достижением неблагоприятных отметок и сходе селей в связи с непогодой предупреждают в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и на Ставрополье. Здесь также возможны град и шквалистый ветер до 20-25 м/с. Синоптики на Ставрополье прогнозируют непогоду 28 и 29 июня, в КЧР - с 29 по 30 июня, а в Северной Осетии - с 28 по 30 июня. В Чечне сход селей в горах, сильные дожди, гроза, град ожидаются 28-1 июля.

В МЧС рекомендуют при сильном дожде и усилении ветра быть осторожными при нахождении на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. В случае града спасатели советуют по возможности не выходить из дома и не пользоваться электроприборами. Во время града не стоит покидать автомобиль.