Мурашко назвал способ защититься от штамма "Дельта плюс"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Высокий титр антител к коронавирусу необходимо поддерживать, в частности чтобы защититься от штамма коронавируса "Дельта плюс", сделать это можно с помощью вакцинации. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Первому каналу .

"Сейчас рассматривается вопрос повторной вакцинации для того, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Сегодня сравнительные научные исследования показывают, что именно уровень блокирующих антител позволяет защитить и от штамма "Дельта плюс", поэтому поддерживать высокий уровень антител в этот сложный период мы будем дополнительными мерами, однозначно. Сейчас эта позиция почти сформирована, и говорить о том, что вакцина не работает, нельзя, потому что она работает, это лабораторно подтверждено", - сказал он.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.

Происхождение коронавируса

По словам министра, финальной позиции, свидетельствующей о том, что коронавирус произошел искусственным путем, на данный момент нет.