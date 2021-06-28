Масштабное отключение воды в Сочи перенесли на 6 июля из-за жары

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Отключение воды в пяти районах Сочи перенесли с 29 июня на 6 июля из-за установившейся жаркой погоды. Об этом ТАСС сообщил директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов в понедельник.

Ранее власти сообщали о том, что пять крупных микрорайонов Сочи останутся без воды из-за модернизации водозаборного комплекса. Ограничение водоснабжения было запланировано на 29 июня.

"Отключение от водоснабжения Хостинского и Адлерского районов Сочи из-за модернизации водозаборного комплекса на реке Мзымта переносится на 6 июля. Решение водоканала Сочи согласовано с городской администрацией и продиктовано интересами жителей, в первую очередь из-за устоявшейся жары и для предоставления населению, социально важным объектам и учреждениям санаторно-курортной сферы возможности произвести максимальные запасы воды", - сказал Денисов.

Как уточнили агентству в пресс-службе "Водоканала", в Адлерском районе ведутся работы по модернизации водозаборного комплекса на правом берегу реки Мзымта. Это позволит повысить надежность и бесперебойность водоснабжения для 220 тыс. жителей курорта. Речь идет о районах Кудепсты, Хосты, Адлера, Мацесты и Бытхи.

По данным пресс-службы администрации города, планируется запуск крупного резервуара с чистой питьевой водой объемом 5 тыс. кубометров. Прежняя мощность устройства составляла 1,5 тыс. кубометров.

"В день переключения на новое устройство пользователи сетей могут почувствовать перебои в системе водоснабжения: временное снижение напора или полное отсутствие воды", - сообщили в пресс-службе администрации.