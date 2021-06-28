В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда групп населения

ПСКОВ, 28 июня. /ТАСС/. Региональное управление Роспотребнадзора по Псковской области ввело обязательную вакцинацию для ряда групп граждан, в том числе для чиновников, сотрудников торговли, ЖКХ, театров, салонов красоты, транспортной сферы. Об этом говорится в постановлении руководителя регионального управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача региона Александра Нестерука, опубликованном на сайте ведомства.

"Обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: осуществляющих деятельность в сфере торговли, салонах красоты, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных мероприятий, досуговых, развлекательных мероприятий, детских игровых комнат, театров, кинотеатров, концертных залов", - отмечается в тексте документа.

Также это требование распространяется на сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, учреждений, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. "Руководителям организаций в срок до 23 июля организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 13 августа - вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников", - отмечается в документе.

По данным ведомства, за последнюю неделю в Псковской области число случаев заражения коронавирусом увеличилось в 1,6 раза. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 39 501, 33 239 человек выздоровели, 461 пациент умер. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной наполняемости залов. Карантин власти региона продлили до конца июля.