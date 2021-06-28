Вопрос введения QR-кодов вызвал неоднозначную реакцию у представителей конфессий в РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь выступает против введения QR-кодов для доступа вакцинированных от коронавируса в свои храмы, руководители исламских и иудаистских религиозных организаций допустили возможность применения подобных ограничений в мечетях и синагогах. Свои мнения представители конфессий обосновали корреспонденту ТАСС.

"Вход в храм открыт для всех. Не существует причин, по которым человека было бы позволительно не пустить в храм. Люди приходят в храм ко Христу, нет инстанции, которая могла бы регламентировать разговор со Христом. Такова природа Церкви как Дома Божьего. Исключение может возникнуть только тогда, когда приходится защищать Дом Божий от поругания и святотатства", - сказал ТАСС первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.

Он также отметил, что никакой мистики в QR-кодах не видит. "Это всего лишь инструмент в чьих-то руках. Нет никакой разницы между турникетом, управляемым QR-кодом, и часовым с автоматом", - пояснил собеседник агентства.

Щипков добавил, что разделение людей, приходящих в храм, также недопустимо, однако верующим необходимо самим задуматься об ответственности.

"В храме все равны перед очами Божьими. Иной разговор - об ответственности человека. Долг христианина защищать ближнего. Если человек знает, что он может заразить другого [и не предпринимает мер предосторожности], то <...> он совершает один из тяжелейших грехов. Поэтому Церковь призывает бережно относиться ко всем, с кем мы контактируем, в такой ситуации нужно воздержаться от посещения храма", - сказал Щипков.

Мнение мусульман

Представители мусульманства не видят во введении QR-кодов ничего страшного, как для доступа в кафе и рестораны, так и в мечети. "Все эти QR-коды, штрих-коды и так далее - у нас нет по этому поводу никаких суеверий, это не характерно для ислама. В теологической повестке дня мусульманина это не актуально", - сказал ТАСС первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.

По его словам, они готовы на любые ограничения, если это поможет спасти жизни людей. "Если ситуация не будет улучшаться, то мы примем самые жесткие меры. Мы настроены категорично, решительно на то, чтобы любыми возможными способами спасти жизнь людей, жизнь человека она дороже, чем его исполнение пятничной молитвы и посещение мечети. QR-коды в мечетях тоже могут появиться, это никак не противоречит нашей религии, в этом нет ничего страшного", - пояснил Мухетдинов.

Доступ в синагоги

Использование QR-кода, если это поможет защитить от распространения вируса, считают оправданным и представители иудаизма. "Пока в синагоги можно попасть, не предъявляя QR-код, но мы не исключаем, что, возможно, в скором времени ситуация изменится. Это зависит от того, как будет распространяться пандемия и как будут прививаться люди. Для нас приоритетом является, в первую очередь, здоровье прихожан, и если мы поймем, что принятых на данный момент мер недостаточно, то мы будем прибегать к самым строгим способам сохранения безопасности, в том числе и к QR-кодам", - сказал ТАСС председатель Федерации еврейских религиозных общин России (ФЕОР) Александр Борода.