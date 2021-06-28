Клишас напомнил об уголовной ответственности за подделку сертификата о вакцинации

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации преступник может получить наказание до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа предусмотрена ответственность - до одного года тюрьмы. Об этом напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"За незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 физических лиц можно привлекать по 327 статье Уголовного кодекса РФ. Статья устанавливает ответственность за подделку и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - до двух лет лишения свободы. За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - до одного года лишения свободы", - сказал он.

Сенатор пояснил, что сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19 "является документом, предоставляющим определенное право, он позволяет преодолеть отдельные ограничения, установленные нормативными актами, как например допуск на работу, доступ в отельные общественные места".

Клишас подчеркнул, что гражданин, приобретающий заведомо поддельный сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19, сразу подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он документ или нет.

Для юридических лиц подделка и (или) сбыт сертификата о проведенной вакцинации от COVID-19 влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией средств совершения правонарушения, а за повторное нарушение - штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей также с конфискацией.