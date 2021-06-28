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Пандемия COVID-19

Число госпитализированных с ковидом в Вологодской области выросло в 3,7 раза с начала июня

Кроме того, вырос и коэффициент распространения инфекции

ВОЛОГДА, 28 июня. /ТАСС/. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Вологодской области увеличилось с начала июня в 3,7 раза - до 1 047, из них 137 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коечный фонд занят на 80%, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"В монопрофильных госпиталях находятся 1 047 человек, уровень загрузки коек - 80%. Мы ситуацию контролируем, при необходимости готовы развернуть дополнительные койки в моногоспиталях. Число госпитализированных максимально с конца декабря. С начала июня число госпитализированных выросло в 3,7 раза. Растет число пациентов с тяжелой формой заболевания: 137 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляцией легких, количество таких пациентов с начала июня увеличилось в 2,5 раза", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По его данным, ежедневный прирост числа пациентов с коронавирусной инфекцией увеличился в 2,5 раза, на сегодня это 101 человек. Вырос и коэффициент распространения инфекции - до 1,36, еще в начале июня он был ниже единицы. Все больше тяжелых форм заболевания и гибели пациентов в молодом возрасте, констатировал глава региона.

На 28 июня в регионе выявлен 47 751 заразившийся коронавирусом. Выздоровели 44 100 человек, умерли 1 158.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия COVID-19
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