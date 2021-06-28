Суд в Петербурге оштрафовал "Ленфильм" за трещины на фасаде здания киностудии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал АО "Киностудия "Ленфильм" на 50 тыс. рублей за плохое содержание здания киностудии, которое является объектом культурного наследия, а также за проведение в нем работ без разрешения властей города. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности АО "Киностудия "Ленфильм". <…> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Киностудию признали виновной в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ"). Суд установил, что в здании на Каменностровском проспекте, собственником которого является киностудия, треснуты фасады, а также от них отвалилась краска, оно заросло растениями. Кроме того, в здании покрасили стены без разрешения петербургского комитета по охране памятников истории.

Представитель киностудии на суде сообщила, что часть нарушений "Ленфильм" уже устранил, она просила суд учесть, что студия находится в сложном материальном положении и несет убытки. Суд назначил наказание ниже предусмотренного статьей - для юридических лиц штраф составляет 100 тыс. рублей.

Здания киностудии на Каменностровском проспекте входят в комплекс доходных домов Г. А. Александрова, построенных в 1880 году, а также в 1905-1908 годах, и включены в список выявленных объектов, представляющих историческую ценность.